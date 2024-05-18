والد محمد النني يكشف موقف نجله من الانضمام للأهلي المصري بعد إعلان رحيله عن أرسنال

كشف ناصر النني والد لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي عن مستقبل نجله بعد استقراره على الرحيل عن صفوف "الغانرز" بنهاية الموسم الجاري.

وقال ناصر النني في تصريحات لموقع "المصري اليوم": "ندرس كل العروض المتاحة سواء من الخليج أو من أوروبا".

وتابع: "أسبوعان من الآن وسيتم الاستقرار بشكل نهائي على وجهة محمد النني المقبلة".

وبشأن عودة نجله إلى الدوري المصري من بوابة الأهلي أجاب ناصر النني: "الأهلي والزمالك من أقوى الأندية في إفريقيا ولهما تاريخ كبير، لكن فكرة العودة إلى الدوري المصري سواء من بوابة الأهلي أو الزمالك ليست مطروحة حتى الآن".

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وكان محمد النني أعلن أمس الجمعة، انتهاء مشواره مع أرسنال، ثاني الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد ثماني سنوات في صفوفه.

وقال اللاعب البالغ 31 عاما في مقطع فيديو على حسابه في موقع "إنستغرام": "غانرز (مشجعو أرسنال) أنا هنا اليوم لأودعكم وأشكركم على كل ما قمتم به لأجلي: الحب والدعم والعطف. سأفتقدكم كثيرا وستبقون في قلبي إلى الأبد".

وكان النني بدأ مسيرته في نادي المقاولون العرب في 2010، ثم انتقل إلى بازل السويسري في 2013 حيث لعب إلى جانب مواطنه النجم محمد صلاح.

وبعد إحرازه لقب الدوري السويسري أربع مرات، انتقل النني إلى أرسنال الذي توج معه بلقب الكأس عام 2017.

المصدر: "المصري اليوم" + وكالات