صحيفة أمريكية تتحدث عن "لغز" يحير خبراء البنتاغون عن ضعف أسلحتهم المرسلة لقوات كييف أمام قدرات روسيا

أفادت صحيفة Business Insider نقلا عن المحللة العسكرية من مركز الأمن الأمريكي الجديد ستايسي بيتيجون أن خبراء البنتاغون يتلقون معلومات حول نقاط الضعف لدى الأسلحة في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن "المناورة والتمويه وتوفير الإمدادات للقوات الروسية في ساحة المعركة تحت المراقبة المستمرة للطائرات المسيرة هي لغز آخر يواجهه خبراء البنتاغون (في أوكرانيا) وقد أثارت أسئلة جدية لقادة البنتاغون".

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وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتلقى معلومات حول نقاط الضعف في أسلحتها في ساحات القتال الأوكرانية.

وأضافت أن "وحدات الحرب الإلكترونية الروسية تصبح ماهرة بشكل متزايد في تعطيل أنظمة الملاحة GPS المستخدمة لتوجيه الصواريخ والمقذوفات إلى أهدافها، مما يؤدي إلى إخراجها عن مسارها وجعلها عديمة الفائدة".

وتحدثت وسائل الإعلام الغربية مرارا عن فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية. حيث كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هذه الأنظمة تستخدم بنجاح لتدمير الطائرات المسيّرة الأوكرانية.

المصدر: "نوفوستي"