الجيش الروسي يحصل على دبابات مطوّرة بناء على الخبرات المكتسبة خلال المعارك

أعلنت شركة Uralvagonzavod التابعة لمؤسسة "روستيخ" أنها سلّمت الجيش الروسي دفعتين من دبابات T-90M وT-72B3M المطوّرة.

وجاء في بيان صادر عن الشركة:"عشية عيد النصر سلّمت شركتنا الجيش الروسي دفعة من دبابات T-90M، وقبل فترة سلّمنا الجيش أيضا دفعة من دبابات T-72B3M المطوّرة".

وتقوم شركة Uralvagonzavod بتزويد القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بدبابات T-90M Proryv، ودبابات وT-80BVM وT-72B3 وT-72B3M المطوّرة، إذ حصلت هذه الدبابات على تعديلات تم تطويرها بناء على الخبرات اكتسبها الجيش الروسي خلال المعارك، وبالإضافة إلى وسائل الحرب الإلكترونية ووسائل التمويه، حصلت هذه الدبابات أيضا على أنظمة حماية ديناميكية لحمايتها من جميع الجوانب.

وتعتبر دبابات T-72B3M نسخا مطوّرة عن دبابات T-72B3، إذ حصلت على أنظمة SOSNA-U المجهزة بتقنيات الرؤية الليلية والنهارية، والتي تمكنها من رصد أهدافها على مسافة تصل إلى 5000 م، وأحيط هيكلها بدروع معدنية شبكية للحماية من الصواريخ والقذائف الموجه، وتم تركيب دروع حماية تفاعلية إضافية حول برج الدبابة وفوق غطاء حماية المحرك لحمايتها من درونات FPV، كما دعّمت هياكل هذه الدبابات وزوّدت بكاسحات لإزالة الألغام أثناء حركتها.

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أما دبابات T-90M فتعتبر أحدث نسخة من دبابات T-90 الروسية، وحصلت هذه الدبابات على هياكل منخفضة الارتفاع ما يصعب عملية استهدافها، وزوّدت أبراجها القتالية بدروع حماية ديناميكية ممتازة تحميها من أقوى الأسلحة المضادة للدروع، كما حصنت هياكلها بهذه الدروع أيضا.

وجهّزت هذه الدبابات بمدفع من عيار 125 ملم، قادر على إطلاق الذخائر العادية لمسافة 4 كلم، وإطلاق الذخائر الصاروخية الموجهة لمسافة 5 كلم، كما يمكنه إطلاق الذخائر الصاروخية الشديدة الانفجار والتي يصل مداها إلى 10 كلم، فضلا عن تزويدها بأنظمة SOSNA-U التي تمكنها من رصد أهدافها ليلا ونهارا.

المصدر: نوفوستي +وكالات روسية