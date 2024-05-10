"بيزنس إنسايدر": قدرات ودقة هذه الأسلحة الأمريكية موضع تساؤل بعد استخدامها في معارك أوكرانيا

نشرت صحيفة "بيزنس إنسايدر" مقالا مطولا شككت فيه بقدرات ودقة هذه الأسلحة الأمريكية بعد استخدامها في معارك أوكرانيا.

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فقد أشارت الصحيفة إلى أن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا تواجه تشكيكا صادما في دقتها بسبب فشلها أمام أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، مما قوض ثقة الدول الأخرى في الأسلحة الأمريكية.

ووفقا للصحيفة، نتحدث في المقام الأول عن قذائف "إكسكاليبور" و"هيمارس"، ومدافع "هاوتزر إم 777".

وتابعت الصحيفة: "إن قدرات ودقة هذه الأسلحة موضع تساؤل، وذلك له عواقب تكتيكية وتشغيلية على الأوكرانيين، ويثير أيضا تساؤلات حول ثقة الدول الأخرى في هذه الأنظمة" بعد افتضاح أدائها على أرض المعركة.

وكان وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 24 أبريل قانونا لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار لمواصلة المواجهة مع روسيا.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قائلا، إن القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ولن تغير المساعدات الأمريكية لأوكرانيا شيئا في هذا الوضع.

المصدر تاس