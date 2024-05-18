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غرق سفينة في البحر الأسود طاقمها من السوريين والمصريين

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غرق سفينة في البحر الأسود طاقمها من السوريين والمصريين
Sputnik
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أفادت الإدارة البحرية الرومانية اليوم السبت، بأن السفينة Mohammad-Z التي ترفع العلم التنزاني، غرقت في مياه البحر الأسود على بعد 26 ميلا بحريا من مدينة سفينتو جيورجي الرومانية.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم تلقي نداء النجدة في حوالي الساعة 4:00 صباحا، وقام الضباط في مركز الطوارئ على الفور بإرسال السفينتين أرتميس وأبولو إلى منطقة الحادث. كما توجهت سفينتان لشرطة الحدود وسفينتان تجاريتان قريبتان إلى مكان الحادث.

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ووفقا للمعلومات المتوفرة، كان طاقم السفينة المنكوبة يتألف من 11 شخصا - تسعة مواطنين سوريين ومصريان اثنان. وأنقذت السفينة التجارية ميشيل، التي كانت الأقرب إلى موقع الكارثة، ثمانية منهم. ويستمر البحث عن أفراد الطاقم الثلاثة الآخرين، وهم مواطنون سوريون.

وتشير الإدارة البحرية الرومانية إلى أن "سبب الحادث لا يزال مجهولا حتى الآن"، ونوهت بأنه "سيتم إجراء تحقيق لتحديد أسباب وظروف الكارثة".

المصدر: تاس

 

 

 

 

 

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