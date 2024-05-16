"سأخنقك".. رجل تركي يعتدي على مقيم مصري وتحرك عاجل من السلطات التركية (فيديو)

نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو وثق حادثة اعتداء نفذها رجل تركي ضد مقيم مصري في أحد المجمعات السكنية بمنطقة إسنيورت بمدينة إسطنبول.

وقالت صحيفتا "صباح" و"يني شفق" ووسائل إعلام محلية أخرى إن حادثة الاعتداء التي تعرض لها المقيم المصري جرت أمام طفلته المقعدة.

ويظهر التسجيل إقدام مواطن تركي يدعى "فيدان أ." على ضرب الرجل المصري أمام المجمع السكني الواقع في منطقة بربروس خير الدين باشا بمنطقة إسنيورت بإسطنبول.

ووجه الرجل حديثه للمصري قائلا: "هذه تركيا.. هل أنت تركي أما أنا فتركي؟.. سأخنقك".

وأفادت صحيفة "صباح" التركية بأن المقطع تسبب بحالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "صباح" تظهر البنت المقعدة وأغراضا وحقائب على الأرض يبدو أنها تعود للمقيم المصري.

ولم تعرف ملابسات الحادثة حتى الآن، إلا أن صحيفة "صباح" أكدت أنه تم فتح تحقيق ضد التركي المعتدي.

ENGELLİ ÇOCUĞUN ÖNÜNDE BABASINI DARP ETTİ



İstanbul Esenyurt'ta bir sitede yönetici olan Vedat Oral, Mısırlı apartman sakinini engelli çocuğunun gözü önünde darp etti.



Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki alması üzerine yönetici hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. pic.twitter.com/evyKBJI0Qr — Sabah (@sabah) May 16, 2024

المصدر: وسائل إعلام تركية