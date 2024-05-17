محكمة بلجيكية تصدر قرارا بشأن فضيحة "فايزر" وفون دير لاين

رفضت محكمة مدينة لييج في بلجيكا تسليم مكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي قضية اتهامات فساد بحق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في شراء لقاحات "فايزر".

وقال زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو، وهو أحد المدعين، للصحفيين عقب جلسة المحكمة في قصر العدل في لييج: "لقد جرت نقاشات مثيرة للاهتمام. لم يحقق فريق فون دير لاين و"فايزر" النجاح، وستستمر القضية في 6 ديسمبر. تمت الموافقة على التاريخ، وتم تقديم المرافعات. وكان النصر المهم هو حقيقة أن المحكمة قبلت طلب هنغاريا بشأن ما إذا كان مكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي لديه صلاحية التحقيق في هذه القضية".

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وقبل بدء الاجتماع، قال "فيليبو" لوكالة "تاس" إن "مكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي سوف يطوي هذه القضية، لأن هناك تضاربا واضحا في المصالح".

ووقعت المفوضية الأوروبية عقدا خلال الوباء مع شركة "فايزر" لشراء 900 مليون جرعة مع إلزامية شراء 900 مليون أخرى في المستقبل. وفي الوقت الحالي، تضطر دول الاتحاد الأوروبي إلى شراء كميات إضافية من اللقاح، الذي لم تعد بحاجة إليه.

المصدر: "تاس"