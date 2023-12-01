سلوفاكيا تعتزم ملاحقة فون دير لاين على خلفية شراء لقاحات ضد كوفيد

أفاد موقع InfoVojna، بأن حكومة سلوفاكيا تنوي المبادرة بتفتيش قضائي ضد المفوضية الأوروبية بشأن شراء لقاحات ضد كوفيد-19 خلال فترة الوباء.

وأشار الموقع إلى أن حكومة سلوفاكيا، فتحت قضية ضد أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

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ووفقا للموقع، اكتشف مكتب التدقيق الأعلى في سلوفاكيا، وجود "مخططات غامضة" في عملية شراء اللقاحات وكذلك وجود انتهاكات لاستخدام الأموال من الصندوق العام الأوروبي.

وذكر الموقع أن المفوضية الأوروبية، وقعت عقدا خلال الوباء مع شركة Pfizer/BioNtech لشراء 900 مليون جرعة مع إلزامية شراء 900 مليون أخرى في المستقبل. وفي الوقت الحالي، تضطر دول الاتحاد الأوروبي إلى شراء كميات إضافية من اللقاح، لم تعد بحاجة إليها.

وبحسب وزارة الصحة السلوفاكية، أنفقت هذه الدولة 240 مليون يورو، ولم يتم استخدام 6 ملايين لقاح، وقد انتهت صلاحية 4.7 مليون من هذه اللقاحات بالفعل، وهناك كميات إضافية لم تعد بحاجة إليها.

المصدر: سبوتنيك