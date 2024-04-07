فضيحة من العيار الثقيل تهز الاتحاد الأوروبي بطلتها أورسولا فون دير لاين

علق زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو على مقال نشر في Liberation، كشف عن فساد ومحسوبية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين متلبسة بتعيين ذويها بمناصب ورواتب عليا

وقال فيليبو على منصة "إكس": "الاتحاد الأوروبي في جوهره نظام فاسد للغاية لأنه يتلقى مبالغ ضخمة من المال، ويتمتع بسلطات هائلة، وليس لديه ضوابط وتوازنات، ولا أي شرعية".

إقرأ المزيد

وشدد على ضرورة تحقيق العدالة، ودعا فرنسا إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي هو النظام الأكثر فسادا في العالم!".

وجاءت هذه التصريحات تعليقا على مقال لصحيفة Liberation، قالت فيه إنه تم "الإمساك بفون دير لاين متلبسة" بتهمة المحسوبية وتعيين عضو حزبها ماركوس بيبر في منصب مبعوث للشركات الصغيرة والمتوسطة في المفوضية الأوروبية.

وذكرت الصحيفة، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أنشأت خصيصا هذا المنصب براتب 20 ألف يورو شهريا من أجل تعيين بيبر فيه.

وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بترقية أصدقائها، وخاصة الألمان، إلى مناصب عليا في المفوضية.

المصدر: نوفوستي