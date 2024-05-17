عالم الزلازل الهولندي الشهير هوغربيتس ينشر تغريدة مثيرة عن الأهرامات المصرية

نشر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس تغريدة مثيرة للجدل عن أهرامات الجيزة المصرية.

The geometry of the Giza pyramids when properly researched, hold clues of very advanced knowledge that according to modern day understanding could not possibly have existed in that distant past. We still have much to discover about the true history of this planet. pic.twitter.com/wabNOhsj6w — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 16, 2024

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وقام بنشر صورة الأهرامات المصرية وأبو الهول وأرفقها بتغريدة "إن هندسة أهرامات الجيزة، عندما يتم بحثها بشكل صحيح، تحمل أدلة على معرفة متقدمة جدا، والتي وفقا لفهم العصر الحديث لا يمكن أن تكون موجودة في ذلك الزمن البعيد".

سؤال مهم من قال اننا اكثر تقدما من هؤلاء القدماء .لم نكتشف بعد أسرار الحضارات القديمة والتي عند اكتشافها سنعلم مدي التأخر الذي نحن عليه الآن. وصفهم القرآن الكريم بقوله وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذو الاوتاد وغيرها من الآيات في وصف الاقوام السابقين . — Hassan Selim (@HassanS10451772) May 17, 2024

وأضاف قائلا "لا يزال أمامنا الكثير لنكتشفه حول التاريخ الحقيقي لهذا الكوكب".

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي من مصر مع منشور الباحث الهولندي، وأعادوا ترجمة المنشور وتداوله على نطاق واسع، معربين عن فخرهم بالأهرامات المصرية التي تعبّر عن حضارتهم كمصريين.

وتساءل بعض النشطاء على منصة "إكس": كيف لم يتم بعد كشف أسرار الحضارات القديمة كالحضارة المصرية، خاصة أننا في عصر أكثر تقدما من العصور القديمة؟

المصدر: RT