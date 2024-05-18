"هيبة وحشمة".. تسليم سفيرة السعوديه أوراق اعتمادها لملك إسبانيا يشعل مواقع التواصل

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتسليم سفيرة السعودية الجديدة في إسبانيا، الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز أوراق اعتمادها لملك إسبانيا، فيليبي السادس.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو من مراسم الاعتماد في حين أبرز نشطاء أسلوب الأميرة هيفاء و"حشمتها" خلال المراسم الرسمية أمام الملك الإسباني.

فيديو | الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن عياف آل مقرن تسلم أوراق اعتمادها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا إلى الملك فيليبي السادس#الإخباريةpic.twitter.com/Pcl1JchCiL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 16, 2024

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد الناشطين: "كل التوفيق سمو الاميرة في تمثيل مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد والمملكة العربية السعودية خير تمثيل وخدمة المواطن في اسبانيا".

كل التوفيق سمو الاميرة في تمثيل مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد والمملكة العربية السعودية خير تمثيل وخدمة المواطن في اسبانيا. — Bandar Alasmi (@Balasm1103) May 17, 2024

وكتب ناشط آخر: "بسم الله على بنتنا مزيونه أميره في وسطهم والله".

بسم الله على بنتنا مزيونه اميره في وسطهم والله..... — كفعولي (@BIN1SMIA) May 17, 2024

وركزت ناشطة سعودية على منصة "إكس" على "شف الهيبة والثقة والحشمة والتاريخ والمجد عندما تكرست بالإنسان السعودي كيف يكون فن إدارة العالم والركض نحو التقدم والازدهار".

ملك اسبانيا مستقبلاً الاميره هيفاء بنت عبدالعزيز

آل عياف سفيرةً لبلادها لدى اسبانيا :

شف الهيبه والثقه والحشمه والتاريخ والمجد عندما تكرست بالانسان السعودي كيف يكون فن ادارة العالم والركض نحو التقدم والازدهار

عاشت السعوديه وملوكها وشعبها:

هذا السعودي فوق فوق #رواف_السعينpic.twitter.com/8EX7WTHPvO — راعي غنم (@RwafWd) May 17, 2024

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد نشرت، الخميس، صورة للأميرة هيفاء خلال تقديم أوراق اعتمادها.

وأدت الأميرة هيفاء القسم أمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز في يناير الماضي.

المصدر: الإخبارية السعودية