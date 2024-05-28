مدفيديف: روسيا تشارف على إرساء تام للعلاقات مع "طالبان"

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا تقترب من إرساء تام للعلاقات مع "طالبان" وأنه بعد أن كانت موسكو تعتبر الحركة إرهابية، صارت سلطات واشنطن الآن شريكة للإرهاب.

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وقال مدفيديف في حديث لوكالة "تاس": "عشرون عاما مدّة طويلة للغاية شهد التاريخ خلالها تحولات جدية. ففي بداية القرن كنا نعتبر "طالبان" حركة إرهابية والأمريكيين شركاء لنا في الحرب على التطرف، فيما تغير الوضع بشكل جذري في الوقت الراهن".

وأضاف: "الآن عادت "طالبان" إلى السلطة مجددا، ونشارف على إرساء علاقات كاملة معها".

وتابع: "سلطات أفغانستان المعاصرة تحاول إطلاق حوار بناء معنا. الزمن سيظهر لنا مدى مصداقيتهم".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أمس أن حركة "طالبان" تمثل السلطة الفعلية في أفغانستان، البلد الذي "لا يمكن لروسيا تجاهله".

كما أخطرت وزارتا الخارجية والعدل الروسيتان الرئيس فلاديمير بوتين يوم أمس بإمكانية شطب "طالبان" من قائمة المنظمات المحظورة.

ونقلت وكالة "تاس" عن ضمير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان أن موسكو وجهت الدعوة إلى حركة "طالبان" لحضور ممثلين عنها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

يشار إلى أن موسكو صنفت حركة "طالبان" منظمة إرهابية عام 2003، في إطار التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب.

المصدر: تاس