أكثر من 40 دولة ترسل وفودها الرسمية إلى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022

كشف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، عن نية أكثر من 40 دولة إرسال وفودها الرسمية إلى منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هذا العام.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "من الصعب جدا لأسباب موضوعية الوصول إلى سان بطرسبرغ، ولكن مع ذلك، من المتوقع وجود عدد كبير نسبيا من الضيوف. إذا تحدثنا عن الوفود رفيعة المستوى من الخارج، الوفود الحكومية الرسمية، فإننا نتوقع أن تأتي هذه الوفود من أكثر من 40 دولة في العالم".

وأضاف أن وفدي أرمينيا وكازاخستان سيرأسهما رؤساء هذه الدول، بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك "العديد من الوفود برئاسة نواب الرئيس ونواب رؤساء الوزراء والوزراء والمحافظين ومختلف أعضاء مجالس الشيوخ" في المنتدى. وتابع: "لقد أحصينا أكثر من 40 دولة". مشيرا إلى ان "هذه مشاركة تمثيلية حقا، مع الأخذ في الاعتبار الوضع، الذي نفهمه جميعا تماما".

ووفقا له، سيحضر المنتدى أيضا رؤساء المنظمات والجمعيات الدولية الرائدة، من بينها منتدى البلدان المصدرة للغاز، والرابطة العالمية للفحم، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة الدول المستقلة، وقيادة اللجنة الاقتصادية الأوراسية، وبنك التنمية الأوراسي، وأخرى.

وذكر أوشاكوف أنه لا يعرف ما إذا كان ممثلو حكومة طالبان في أفغانستان سيأتون إلى المنتدى، وقال "أنا لا أعرف ذلك. ولكن دعونا ننظر إلى قوائم المشاركين. كل شيء يفتتح غدا، غدا سيكون هناك افتتاح كبير. الآن كل شيء يحدث في مثل هذا الوضع العائم لأسباب واضحة".

وفي أوائل يونيو، نقلت وكالة "تاس" عن مصدر في الدوائر الدبلوماسية، أن القائم بأعمال أفغانستان في موسكو، جمال ناصر قروال، سيشارك في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين.

وفي 6 أبريل، أرسلت الخارجية الروسية مذكرة إلى السفارة الأفغانية تعترف بقروال، المعين من قبل حكومة طالبان، بصفته القائم بأعمال أفغانستان في موسكو. ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ذلك بأنه خطوة نحو استئناف الاتصالات الدبلوماسية الثنائية الكاملة، مشددة على أنه من السابق لأوانه الحديث عن الاعتراف الرسمي بنظام طالبان في أفغانستان. وفي 29 أبريل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القائم بأعمال أفغانستان في موسكو قد بدأ العمل بالفعل.

وقال أوشاكوف: "نتوقع أيضا أن يأتي رجال الأعمال إلى المنتدى ويشاركون مباشرة أو في شكل مؤتمرات الفيديو. ربما لن يكون هناك العديد من ممثلي الشركات الأجنبية الكبيرة كما كان من قبل، لكن مع ذلك سيكون هناك ممثلون من الخارج هنا".

وأضاف أوشاكوف أنه وفقا للبيانات الأولية، أكدت 1244 شركة من روسيا و265 شركة أجنبية مشاركتها.

وأشار إلى أن ممثلي السلطات الفيدرالية والإقليمية الروسية سيأتون تقليديا إلى المنتدى، ومن بينهم نواب رؤساء وزراء الحكومة والوزراء ورؤساء الخدمات الفيدرالية والوكالات ورؤساء الكيانات المكونة لروسيا الاتحادية وممثلي الهيئات التشريعية وآخرون.

وقال مساعد الرئيس: "بالنسبة لتغطية الصحفيين للمنتدى، تم تسجيل 4188 صحفيا من 30 دولة في الوقت الحالي".

ويعقد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرون في الفترة من 15 إلى 18 يونيو 2022.

المصدر: تاس