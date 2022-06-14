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سان بطرسبورغ مستعدة لاستضافة المنتدى الاقتصادي الدولي

مال وأعمال

سان بطرسبورغ مستعدة لاستضافة المنتدى الاقتصادي الدولي
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مدينة سان بطرسبورغ المستضيفة للمنتدى الاقتصادي الدولي
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أعلن المكتب الصحفي لعمدة مدينة بطرسبورغ أن المدينة مستعدة لاستقبال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي SPIEF.

وتابع بيان المكتب الصحفي أن إدارة المدينة تساهم في حل قضايا دعم النقل، وتنظيم البرامج الثقافية والرياضية، والإقامة، وإعداد البنى التحتية الهندسية، وضمان الإشراف الصحي والوبائي والدعم الطبي للمشاركين في المنتدى.

وجاء في البيان أن "عمدة المدينة، ألكسندر بيغلوف، شدد على أن استعداد المدينة لاستقبال الضيوف مضمون بنسبة 100%".

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ويذكر أن البرنامج الثقافي لمهرجان "مواسم بطرسبورغ" سيشمل برامج الحفلات الموسيقية في ساحة القصر المفتوحة بجانب متحف "الإرميتاج" الشهير، حفلتين يومي 17 و18 يونيو، كما يقام حفل موسيقي على خشبة مسرح ميخايلوفسكي يوم 18. ويتضمن البرنامج الرياضي 15 فعالية في 10 رياضات.

وتخطط سلطات المدينة للتوقيع على أكثر من 40 اتفاقية، وخارطة طريق في المنتدى. وسوف تكون بطرسبورغ هي الجهة المنظمة لـ 13 مائدة مستديرة، وحلقة نقاش، تناقش فيها قضايا مشاركة المدينة في أعمال طريق بحر الشمال، وقضايا صناعة السيارات في ظل الظروف الجديدة، واستبدال الواردات، والسياحة الصناعية في إطار العقوبات.

وسيعقد اليوبيل الخامس والعشرون لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبورغ في الفترة من 15-18 يونيو.

المصدر: نوفوستي

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