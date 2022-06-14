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أوركسترا موسكو للجاز تسعى لتقديم حفل في دونيتسك

الثقافة والفن

أوركسترا موسكو للجاز تسعى لتقديم حفل في دونيتسك
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قائد أوركسترا الجاز إيغور بوتمان
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افتتح الاثنين 13 يونيو في موسكو مهرجان موسيقى الجاز الدولي الأول الذي سيقام في 7 مواقع ثقافية وتجارية بالعاصمة الروسية.

ومنبين هذه المواقع دار السينما "زارادي" و متنزه "زاريادي" وحديقة "الأرميتاج" ومتنزه "موزيون" ومعرض إنجازات الاقتصاد الوطني (في دي إن خا) والسوق المركزية وبعض النوادي المحلية بأحياء موسكو. ويكون دخول عروض المهرجان كلها مجانا.

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وستنتهي أعمال المهرجان في 19 يونيو.

وقال، إيغور بوتمان ، المدير الفني لأوركسترا موسكو للجاز وفنان الشعب الروسي الذي تولى تنظيم المهرجان، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية:

"لدينا رغبة في إقامة مهرجان مماثل في عاصمة منطقة "دونباس" مدينة دونيتسك التي تتميز بحياة موسيقية فريدة من نوعها وحب سكانها للموسقى بشكل عام وموسيقى الجاز بصورة خاصة".

وأوضح فنان الشعب الروسي قائلا:" سبق لنا أن أقمنا عروضا موسيقية مع أوليغ لوندسترم، عام 1983 في قاعة "أوكرانيا" بدونيتسك حيث حضر حفلاتنا كل يوم 2500 شخص. ونريد العودة إلى هناك وإحياء تلك الأمسيات الموسيقية، مع العلم أن الموسيقيين الذين أقاموا مهرجان الجاز الأول آنذاك يريدون الحضور إلى دونيتسك الآن.

المصدر: تاس

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