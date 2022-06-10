مقاطعة تولا الروسية تحتضن مهرجان "تولستوي" المسرحي الدولي في الهواء الطلق

يختتم في متحف "ياسنايا بوليانا" في مقاطعة تولا الروسية مهرجان "تولستوي" السنوي المسرحي الدولي السادس الذي انطلق في الثامن من الشهر الجاري.

وكرّس المهرجان العام الجاري لموضوع الأسرة والطفولة. جاء ذلك في بيان نشرته الحكومة المحلية.

وقال البيان: "يركّز المهرجان العام الجاري على موضوع الأسرة والطفولة حيث يصادف عام 2022 الذكرى الـ 170 لصدور قصة "الطفولة"، بصفتها أول كتاب نشر للكاتب الروسي العظيم ليف تولستوي ( 1828 - 1910).

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وشاركت في المهرجان المسرحي 10 فرق مسرحية، من قازان وبطرسبورغ ونوفوروسيسك وغيرها من المدن الروسية الكبيرة.

وافتتح المهرجان بتقديم مسرح "فاختانغوف" الأكاديمي الحكومي مسرحية "الحرب والسلم" المستوحاة من رواية تولستوي المشهورة. وتضمن البرنامج إبداعات مسرح تولا الأكاديمي للدراما الذي قدم مسرحية "أين تولستوي؟" من إخراج أولغا كوزمينا، ومسرحية "بحثا عن الطائر الأزرق". كما تضمن البرنامج لأول مرة مسرحيات للأطفال.

يذكر أن "تولستوي " هو مهرجان المسرح الدولي الذي يقام في الهواء الطلق بعزبة عائلة "تولستوي" التاريخية، منذ عام 2016، ويقدم المهرجان كل سنة عروضا ذات أشكال تقليدية وتجريبية تستند إلى نصوص تولستوي والحياة لعامة الناس. وتم تنظيم المهرجان بمبادرة من حاكم منطقة تولا وبدعم من وزارة الثقافة الروسية وشركة "روستيخ" الحكومية. وفي عام 2021 أقيم المهرجان لأول مرة تحت رعاية اللجنة الروسية لمنظمة اليونسكو الأممية.

المصدر: تاس