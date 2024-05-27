لافروف: "طالبان" تمثل السلطة الفعلية بأفغانستان في بلد لا يمكننا تجاهله

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حركة "طالبان" تمثل السلطة الفعلية في أفغانستان، البلد الذي "لا يمكن لروسيا تجاهله".

وأضاف لافروف: "إنهم السلطة الفعلية في أفغانستان وهو البلد الذي لا يمكن لروسيا تجاهله إزاء حلفائنا، وخاصة في منطقة آسيا الوسطى".

وفي وقت سابق اليوم أخطرت وزارتا الخارجية والعدل الروسيتان الكرملين بإمكانية شطب حركة "طالبان" من قوائم الإرهاب في روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" عن ضمير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان أن موسكو وجهت الدعوة إلى حركة "طالبان" لحضور ممثلين عنها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأضاف أن موقف الخارجية الروسية تجاه شطب الحركة من القائمة "إيجابي".

يشار إلى أن روسيا صنفت حركة "طالبان" منظمة إرهابية في روسيا الاتحادية عام 2003.

المصدر: نوفوستي