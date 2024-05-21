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لافروف: منظمة شنغهاي للتعاون قوة دافعة لتحويل أوراسيا إلى منطقة متكاملة

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لافروف: منظمة شنغهاي للتعاون قوة دافعة لتحويل أوراسيا إلى منطقة متكاملة
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بإمكان منظمة شنغهاي للتعاون أن تصبح قوة دافعة لتحويل أوراسيا إلى مساحة واحدة متكاملة.

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جاء ذلك ضمن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، حيث تابع أن روسيا لا ترى خطورة في نمو الاقتصاد الصيني ونمو تجارة بكين مع آسيا الوسطى، وهو ما تراه تطورا طبيعيا للأمور.

كذلك أعرب لافروف عن اعتقاده بأن منغوليا يجب أن تصبح الدولة التالية التي يمكنها الحصول على وضع عضو كامل العضوية في المنظمة، وقال إن لاوس والجزائر أيضا تقدمتا بطلبات للحصول على وضع شريك بالمنظمة.

وقال لافروف إن موسكو لا تستبعد أن تخطط واشنطن لتفاقم الوضع في المنطقة الآسيوية قدر الإمكان، بما في ذلك حول جمهورية كوريا الشمالية.

في الشأن الإيراني قال لافروف إنه تحدث مع نائب وزير الخارجية الإيراني الذي أكد استمرارية العلاقات مع روسيا.

المصدر: تاس

 

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