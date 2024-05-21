لافروف تعليقا على تحطم طائرة رئيسي: العقوبات الأمريكية على صناعة الطيران تضر بالدول

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن العقوبات الأمريكية على صناعة الطيران تضر بالدول، فيما تتعمد واشنطن إيذاء الدول بفرض عقوبات على صناعة الطيران.

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جاء ذلك ضمن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، حيث تابع، معلقا على تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: "ينفي الأمريكيون ذلك، لكن في الواقع فالدول التي تفرض العقوبات عليها لا تحصل على قطع غيار المعدات الأمريكية، بما في ذلك في قطاع الطيران".

وقد صرح وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، يوم أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن تحطم مروحية رئيسي من خلال منعها بيع الطائرات وقطع غيارها لإيران. حيث قال في مقابلة تلفزيونية: "إن أحد الجناة الرئيسيين في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني هو الولايات المتحدة الأمريكية، التي حظرت بيع الطائرات وقطع غيارها إلى إيران، على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية، ولم تسمح لإيران باستخدام منشآتها لخدمة الطيران الآمن".

وخلال اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون، أعرب الوزراء المجتمعون، على خلفية الأحداث الإيرانية الأخيرة،عن ثقتهم في استمرارية السياسة الخارجية الإيرانية، بما في ذلك ما يتعلق بالمشاركة النشطة في منظمة شنغهاي للتعاون"، حيث أصبحت إيران عضوا كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون، يوليو 2023، خلال قمة المنظمة في نيودلهي.

ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست في عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. والدول المراقبة هي أفغانستان وبيلاروس ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.

المصدر: نوفوستي