توكايف: سنناقش أكثر من 20 وثيقة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

قال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف إن زعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون سيناقشون في أستانا أكثر من 20 وثيقة خلال القمة التي ستعقد يومي 3-4 يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس وزراء خارجية دول منظمة شنغهاي للتعاون، بمشاركة وزراء الخارجية والأمين العام ومدير اللجنة التنفيذية للمنظمة الإقليمية لمكافحة الإرهاب، حيث تابع الرئيس: "يتحمل مجلس وزراء الخارجية مسؤولية كبيرة في الإعداد الجيد لهذا المنتدى، وهو أمر مهم لبلداننا. وأقدر عملكم بشدة في إعداد مجموعة قوية من الوثائق والقرارات التي تم تقديمها إلى المجلس"، حيث شدد توكايف أن هذه المبادئ التوجيهية ستطرح على رؤساء دول المنظمة للنظر فيها، وتابع: "أنا على ثقة من أن تنفيذها الفعال سيسهم إسهاما كبيرا في تعزيز الشراكة الكاملة داخل منظمة شنغهاي للتعاون".

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وقال أيضا إن قمة أستانا المقبلة لمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة يومي 3-4 يوليو المقبل، ستعقد تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين"، وتعكس هذه الأجندة بشكل كامل أحد الأهداف الرئيسية لمنظمة شنغهاي: ضمان السلام والأمن والتنمية المستقرة في المنطقة. وتابع: "إني على يقين أن نتائج عملكم ستتحقق في هذا السياق، و"تسهم في الانعقاد الناجح للاجتماع القادم لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا.

ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست في عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. والدول المراقبة هي أفغانستان وبيلاروس ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.

وفي يوليو 2023، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي، أصبحت إيران عضوا كامل العضوية في المنظمة. وهناك وقعت بيلاروس مذكرة التزامات من أجل الحصول على صفة دولة عضو في المنظمة. ومن المتوقع أن تصبح بيلاروس عضوا كامل العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون في القمة التي ستعقد في يوليو من هذا العام.

المصدر : نوفوستي