وزير الخارجية الصيني: مستعدون للدفاع عن الأمن الإقليمي مع روسيا ودول منظمة شنغهاي للتعاون

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الصين مستعدة للتعاون بشكل وثيق مع روسيا ودول منظمة شنغهاي للتعاون من أجل الحماية المشتركة للأمن والتنمية الإقليميين.

وقال وانغ يي يوم الاثنين خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون في أستانا: "الصين مستعدة للعمل بشكل وثيق مع روسيا والدول الأعضاء الأخرى في منظمة شانغهاي للتعاون من أجل حماية الأمن والاستقرار والتنمية الإقليميين بشكل مشترك، والمساعدة في دفع الإدارة العالمية في اتجاه أكثر إنصافا".

وأشار إلى أنه في الوضع الحالي، فإن منظمة شانغهاي للتعاون الموحدة لا تلبي المصالح المشتركة لجميع الدول الأعضاء فحسب، بل تتوافق أيضا مع التوجهات نحو عالم متعدد الأقطاب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار الصين يومي 16 و17 مايو في زيارة رسمية، وهي أول زيارة خارجية يقوم بها رئيس دولة بعد إعادة انتخابه وتوليه منصبه رسميا.

وفي اليوم الأول من الزيارة تم التوقيع على حزمة كاملة من الوثائق حول التعاون بين البلدين، وأمضى الرئيس بوتين يومه الثاني في مدينة هاربن التي يطلق عليها اسم "موسكو الشرقية".

المصدر: "نوفوستي"