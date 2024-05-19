خبير: العلاقة الودية بين بوتين وشي جين بينغ تمثل كابوسا استراتيجيا لواشنطن

قال مايكل بيلسبري المختص في الشؤون الصينية بصندوق "التراث" الأمريكي، إن العناق الودي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ بات بمثابة كابوس استراتيجي لواشنطن.

وأضاف في حديث مع قناة Fox News الأمريكية: "مشاهدة العناق بينهما، يعتبر بمثابة كابوس استراتيجي. عادة ما يكون الرئيس شي جين بينغ أكثر تحفظا قليلا في اللقاءات الأخرى. وهذا يجب أن يدعو للقلق".

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وأشار الخبير إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بسياسته، لا يؤدي إلا إلى تعزيز التقارب بين موسكو وبكين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زار الصين يومي 16 و17 مايو في زيارة رسمية، وهي أول زيارة خارجية يقوم بها الرئيس بعد إعادة انتخابه وتوليه منصبه رسميا.

وفي اليوم الأول من الزيارة تم التوقيع على حزمة كاملة من الوثائق حول التعاون بين البلدين، وأمضى الرئيس بوتين يومه الثاني في مدينة هاربن التي يطلق عليها اسم "موسكو الشرقية"، حيث شارك في حفل افتتاح معرض "إكسبو الروسي الصيني الثامن".

المصدر: تاس