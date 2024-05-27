كابولوف: الخارجية والعدل الروسيتان تدعوان لشطب "طالبان" من قائمة المنظمات المحظورة في روسيا

أخطرت وزارتا الخارجية والعدل الروسيتان الرئيس فلاديمير بوتين بإمكانية شطب حركة "طالبان" من قائمة المنظمات المحظورة في روسيا الاتحادية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أن موسكو وجهت الدعوة إلى حركة طالبان لحضور ممثلين عنها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأضاف كابولوف أن موقف الخارجية الروسية بشأن استبعاد الحركة من القائمة "إيجابي".

وأردف: "هذا (شطب طالبان من قائمة المنظمات المحظورة قبل الاعتراف بها) أمر ضروري. وبدون ذلك، سيكون من السابق لأوانه الحديث عن الاعتراف".

يشار إلى أن روسيا صنفت حركة "طالبان" كمنظمة إرهابية في روسيا الاتحادية في العام 2003.

وفي أغسطس 2021، وبعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وصلت "طالبان" إلى السلطة في البلاد. وبعد ذلك تم طرح مسألة الاعتراف بالحكومة الجديدة هناك.

المصدر: تاس