كابولوف يلتقى في كابل القائم بأعمال وزير الخارجية

وصل الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف إلى أفغانستان والتقى هناك مع أمير خان متقي القائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة طالبان.

أفادت بذلك السفارة الروسية في كابل، وأضافت: "في إطار رحلة إلى العاصمة الأفغانية، التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف مع القائم بأعمال وزير خارجية أفغانستان أمير متقي".

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من جانبه، أكد الجانب الأفغاني حدوث اللقاء، وكتب ممثل وزارة الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا) أن كابولوف ومتقي ناقشا تطوير العلاقات الثنائية بين أفغانستان وروسيا، وكذلك مشاركة ممثلي طالبان في الهياكل الدولية.

ووفقا للمتحدث الأفغاني، قال متقي أيضا خلال لقائه مع كابولوف إن بلاده مستعدة للمساعدة في تنفيذ المشاريع الروسية المتعلقة بنقل البضائع إلى جنوب آسيا، وذلك بعد الانتهاء من إعادة بناء وترميم طريق السيارات عبر ممر سالانج.

بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في ربيع 2021 قرارها سحب قواتها من أفغانستان، شنت حركة طالبان عملية واسعة النطاق لفرض السيطرة على البلاد. وفي 15 أغسطس دخل عناصرها إلى العاصمة دون قتال، وفي 7 سبتمبر أعلنت تشكيل الحكومة المؤقتة التي لم تعترف بشرعيتها أي دولة حتى الآن.

المصدر: تاس