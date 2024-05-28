بعبارة شهيرة وصورة لميسي.. منتخب الأرجنتين يسخر من احتفال رونالدو بإنجازه التاريخي في السعودية

سخر الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني على منصة "إكس" من الإنجاز التاريخي الذي حققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي.

وسجل رونالدو هدفين ليقود فريقه النصر للفوز 4-2 على الاتحاد أمس الاثنين، ليصبح "الدون" أفضل هداف في موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي برصيد 35 هدفا متفوقا بهدف على المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة، الذي احتفظ بالرقم السابق منذ موسم 2018-2019 حين كان لاعبا في النصر أيضا.

واحتفل رونالدو بطريقة جنونية بعد الهدف الثاني الذي سجله وكسر به رقم حمد الله كما تلقى التهنئة من زملائه في نادي النصر فيما صفقت له الجماهير بحرارة.

History is made and we’re now on GOAT time ⏱️🐐

Congratulations to Cristiano Ronaldo 🥳 pic.twitter.com/PKsEtBlU2L — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 27, 2024

ولم تمض سوى ساعات قليلة على احتفال رونالدو بإنجازه التاريخي في السعودية، حتى نشر الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين على منصة "إكس" والناطق باللغة العربية، صورة لقائده ليونيل ميسي وهو يرفع كأس العالم وأرفقها بعبارة: "شتان ما بين الثريا والثرى"، في إشارة إلى أن رونالدو يحتفل بسعادة بلقب هداف الدوري السعودي، في حين أن ميسي تذوق طعم الاحتفال بلقب كأس العالم في مونديال 2018.

شتان بين الثرى والثريا🤷🏻‍♂️🏆 pic.twitter.com/A2k43ITs7v — Selección Argentina in Arabic ⭐️⭐️⭐️ (@Afaoficial_ar) May 28, 2024

المصدر: RT