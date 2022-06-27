بايدن يعلن زيادة الرسوم الجمركية على بعض البضائع الروسية
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن زيادة الرسوم الجمركية على عدد من البضائع الواردة من روسيا.
وذكر البيان الرئاسي الذي وقع عليه بايدن: "لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن الزيادة في معدلات الرسوم حتى 35٪ على بعض المنتجات الروسية الأخرى، والتي لم يتم حظر استيرادها، لها ما يبررها وتلبي المصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق عن خططه لزيادة الرسوم الجمركية على 570 مجموعة من السلع المستوردة من روسيا بقيمة 2.3 مليار دولار.
المصدر: نوفوستي