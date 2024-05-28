مصر.. لوحة إعلانات تسبب عطلا كبيرا في مترو الأنفاق

أصدرت هيئة مترو الأنفاق في مصر والشركة المصرية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني قرارا بعد سقوط لوحة إعلانية داخل أحد محطات المترو بالخط الأول صباح اليوم.

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وأوضحت الشركة المصرية المسؤولة عن إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في بيان لها، أنه تم التحفظ على اللوحة الإعلانية التي سقطت من أعلى كوبري أكتوبر في محطة غمرة بالخط الأول، لحين البحث عن الشركة المسؤولة عنها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن حدوث عطل مفاجئ بمحطة مترو غمرة اتجاه حلوان نتيجة سقوط لوحة إعلانات من خارج سور المترو أعلى كوبري أكتوبر.

وذكر في بيان، أن هذا الأمر أدى إلى عطل فني في بانتوجراف أحد القطارات، مشيرا إلى أنه تم سحب القطار المعطل بسبب سقوط اللوحة، وتم فصل التيار الكهربائي من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة.

وأضاف: حركة القطارات توقفت في منطقة غمرة فقط، لحين رفع اللوحة الإعلانية، وإعادة تشغيل التيار الكهربائي وبرمجة القطارات على أنظمة الإشارات، وانتظام الحركة في جميع المحطات.

وأكد أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل، وتم رفع اللوحة وعودة حركة القطارات بتخفيض السرعة في هذه المنطقة فقط، وتم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لامتصاص أي زحام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية