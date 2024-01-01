 
مباشر

مصر ترفع أسعار تذاكر مترو القاهرة نحو 20%

مال وأعمال

مصر ترفع أسعار تذاكر مترو القاهرة نحو 20%
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wpmd

قال مسؤولون في محطات قطارات أنفاق "مترو القاهرة" إن وزارة النقل المصرية رفعت يوم الاثنين أسعار تذاكر القطارات لما يصل إلى 20%.

وذكرت وكالة "رويترز": "أصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز تسع محطات ستة جنيهات (0.19 دولار) ارتفاعا من خمسة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 16 محطة ثمانية جنيهات صعودا من سبعة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تزيد عن 23 محطة 12 جنيها صعودا من عشرة جنيهات".

وقال مسؤولو المترو إن "تذكرة جديدة أضيفت لما يزيد عن 23 محطة وسعرها 15 جنيها".

ولطالما عانى نظام مترو القاهرة المدعوم من الدولة بشدة والذي يستخدمه أساسا ذوو الدخل المنخفض من خسائر، فيما وسعت الحكومة تدريجيا شبكة قطارات الأنفاق في العاصمة حتى أصبحت تضم الآن ثلاثة خطوط عاملة.

إقرأ المزيد
خبير يتحدث لـRT عن سبب الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب في مصر
خبير يتحدث لـRT عن سبب الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب في مصر
إقرأ المزيد
خبيرة توضح لـRT عوامل ثبات سعر الجنيه المصري وعلاقته بالتبادل التجاري مع روسيا
خبيرة توضح لـRT عوامل ثبات سعر الجنيه المصري وعلاقته بالتبادل التجاري مع روسيا

المصدر: RT + "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا