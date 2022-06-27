وكالة "موديز": روسيا عاجزة عن سداد ديونها عن السندات الأوروبية

أعلنت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني عن عجز روسيا عن سداد ديونها الخارجية عن السندات الأوروبية (اليوروبوند).

وأشارت الوكالة في بيان لها إلى أن "عوائد السندات عن اثنين من الإصدارات للسندات الأوروبية لم تصل يوم 27 يونيو إلى المستثمرين خلال فترة التسهيلات، ما يمثل عجزا عن سداد الديون حسب تعريفنا".

ولم تستبعد الوكالة المزيد من حالات عجز سداد الديون في وقت لاحق، مشيرة إل السندات ليست مقومة بالروبل الروسي، وسداد عوائدها بهذه العملة يعتبر عجزا عن السداد، حسب رأي الوكالة.

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يذكر أن روسيا قامت الأسبوع الماضي لأول مرة بسداد دينها الخارجي عن السندات الأوروبية بالروبل الروسي مع استخدام آلية جديد.

وقال وزير المالية الروسية أنطون سيلوانوف إن ذلك لا يمثل عجزا عن سداد الديون، حيث تقوم روسيا بكل ما تستطيعه لسداد الديون بينما تضع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقبات مفتعلة بهدف منع روسيا من سداد الديون وإعلانها "عاجزة" عن القيام بذلك.

المصدر: تاس