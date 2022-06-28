لحظة قصف القوات الأوكرانية منطقة بيريفالسك في لوغانسك بأخطر سلاح أمريكي على أراضيها

أفادت مصادر عسكرية بأن القوات الأوكرانية قصفت بيريفالسك في جمهورية لوغانسك الشعبية صباح اليوم بصواريخ عبر منظومة راجمات صاروخية "MLRS "M142 HIMARS الأمريكية.

وقال مكتب جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار: "من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، تم تسجيل قصف عند الساعة 7:20 من اتجاه أرتيموفسك (باخموت) باتجاه بيريفالسك باستخدام صاروخ M142 HIMARS MLRS". وهذه هي الحالة الأولى لاستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة هذه في لوغانسك.

المصدر: نوفوستي