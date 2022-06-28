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مادورو يقول لماكرون في خطاب تلفزيوني: مستعدون لقبول أي شركة نفطية فرنسية

مال وأعمال

مادورو يقول لماكرون في خطاب تلفزيوني: مستعدون لقبول أي شركة نفطية فرنسية
Globallookpress
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أعلن  الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده مستعدة لقبول شركات النفط والغاز الفرنسية التي ترغب في العمل على تصدير المواد الخام إلى أوروبا.

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وقال مادورو في كلمة بثتها قناة تلفزيون فنزويلا: "الرئيس إيمانويل ماكرون، فنزويلا مستعدة لقبول أي شركة فرنسية ترغب في إنتاج النفط والغاز للسوق الأوروبية والعالمية".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن باريس دعت في قمة مجموعة السبع في ألمانيا إلى توسيع مصادر توريد المواد الخام، في إشارة إلى العودة إلى سوق الطاقة في إيران وفنزويلا.

المصدر: تاس

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