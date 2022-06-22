مادورو: الدول النامية تعاني من العقوبات المفروضة على روسيا

دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس الثلاثاء إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا، لأن عواقبها تؤثر سلبا على الدول النامية.

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وقال مادورو أثنا خطاب تم بثه في صفحته على "تويتر": "هنا، في كاراكاس، أعلن أنه من الضروري إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا. يجب تطبيع الوضع الاقتصادي في العالم الذي تعاني منه الدول الجنوبية".

وأضاف: "يقارب البعض سلوك أوروبا والولايات المتحدة بالانتحار الاقتصادي".

وتابع: "إن النخب الأوروبية والأمريكية صماء وعمياء، ولا تريد أن ترى الوضع الحقيقي بسبب الغطرسة والشعور بالتفوق والرغبة في الانتقام من روسيا".

المصدر: تاس