 
مباشر

مادورو: الدول النامية تعاني من العقوبات المفروضة على روسيا

أخبار العالم

مادورو: الدول النامية تعاني من العقوبات المفروضة على روسيا
AP
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ta4m

دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس الثلاثاء إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا، لأن عواقبها تؤثر سلبا على الدول النامية.

إقرأ المزيد
فنزويلا تعرب عن تضامنها مع روسيا في نضالها لضمان أمنها وسيادتها
فنزويلا تعرب عن تضامنها مع روسيا في نضالها لضمان أمنها وسيادتها

وقال مادورو أثنا خطاب تم بثه في صفحته على "تويتر": "هنا، في كاراكاس، أعلن أنه من الضروري إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا. يجب تطبيع الوضع الاقتصادي في العالم الذي تعاني منه الدول الجنوبية".

وأضاف: "يقارب البعض سلوك أوروبا والولايات المتحدة بالانتحار الاقتصادي".

وتابع: "إن النخب الأوروبية والأمريكية صماء وعمياء، ولا تريد أن ترى الوضع الحقيقي بسبب الغطرسة والشعور بالتفوق والرغبة في الانتقام من روسيا".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا