شاهد.. "سيدتا" ألمانيا وفرنسا تضحكان أمام نصب تذكاري لـ"محرقة اليهود"

أثارت صور تم التقاطها لسيدتي فرنسا وألمانيا الأوليين بريجيت ماكرون و إلكه بودنبندر وهما تضحكان أمام النصب التذكاري للمحرقة اليهودية (الهولوكوست) في برلين غضب واستياء الأوروبيين.

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية معلقة على الصور: "أثناء مرورهما أمام الألواح الحجرية التي تخلد ذكرى اليهود القتلى ضحكت زوجتا رئيسي الدولتين (فرنسا وألمانيا) بريجيت ماكرون وإلكه بودنبندر"، مشيرة إلى أن "السبب الذي دفعهما للضحك غير معروف".

ووصفت الصحيفة صورة زوجتي السياسيين بأنها "مزعجة"، لافتة إلى أن "سلوكهم أثار الحيرة في الدول الأوروبية الأخرى".

ولفتت الصحيفة إلى أن رواد مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي تداولوا الصور مشيرين إلى "انتهاك صارخ للآداب من جانب بريجيت ماكرون وإلكه بودنبندر".

Gettyimages.ru

حيث كتب إيلي عفريات وهو أحد رواد مواقع التواصل على منصة "إكس": "هذا غير مناسب لمكانتهن الرفيعة، من المحزن أن نرى كيف يتم إذلال شرف الموتى".

إقرأ المزيد

وقال روب جوزيف: "هذا ليس مكانا جيدا للنكات والضحك، أيتها السيدتان، ربما كان ينبغي عليكما إظهار القليل من الاحترام على الأقل".

وكتب إيان سيغال: "إن مثل هذا العرض الدنيء لعدم الاحترام تجاه الستة ملايين نسمة الذين ماتوا تحت وطأة الطغيان النازي لن يُنسى".

وقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال الحدث بوضع أكاليل الزهور عند النصب التذكاري.

وقد بدأ ماكرون يوم الأحد زيارة رسمية لألمانيا تستمر ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يجتمع يوم الثلاثاء مع المستشار أولاف شولتس على هامش اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي الألماني.

المصدر: نوفوستي