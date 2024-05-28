"إسرائيل هتقدم اعتذار أو تدفع دية لمصر".. اللواء سمير فرج يكشف حقيقة تصريحاته حول عقوبة تل أبيب

علق مدير جهاز الشؤون المعنوية السابق بالجيش المصري اللواء سمير فرج على تصريحاته التي تصدرت تريندات السوشيال ميديا حول عقوبة إسرائيل بعد مقتل الجندي المصري على الحدود.

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ووفقا للتصريحات المتداولة قال سمير فرج معلقا على مقتل الجندي المصري في رفح: "من يخطئ يحاسب، وهناك أنواع من العقوبات يمكن أن تلجأ إليها مصر كتقديم الاعتذار ودفع دية".

وتعليقا على هذا قال اللواء فرج في تصريحات لـRT أن: "التصريحات بشأن حادث استشهاد الجندي المصري على الحدود في رفح، لم يكن المقصود أبدا ما تم تصديره على صفحات السوشيال ميديا".

وأضاف اللواء سمير فرج أن: "المقصود أنه عندما تنعقد اللجنة يتم الوصول إلى قرار لمعالجة المشكلة الحادثة وليس كما يتم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".

ويوم أمس، أعلن الجيش المصري مقتل جندي مصري على الشريط الحدودي مع رفح، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث. وتجري في هذه اللحظات مراسم تشييع الجندي إلى مثواه الأخير.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أمس عن مصدر بأن القاهرة "تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود"، بعد إطلاق النار بين الجنود المصريين والإسرائيليين برفح.

وقد أثار مقتل الجندي المصري المخاوف من الدفع بالمنطقة إلى حرب شاملة. لا سيما في ظل التوتر غير المسبوق في العلاقات المصرية الإسرائيلية.

بدوره، قال المتحدث العسكري المصري: "القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

المصدر: RT