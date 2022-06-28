وزير الدفاع البريطاني يطلب من جونسون زيادة الإنفاق العسكري

توجه وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بطلب إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون لزيادة الإنفاق العسكري وزيادة ميزانية الدفاع بحلول عام 2028.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع كتب رسالة إلى رئيس الوزراء طلب فيها زيادة قدرها 10 مليارات جنيه إسترليني (12.2 مليار دولار) سنويا للإنفاق العسكري.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يطلب وزير الدفاع زيادة ميزانية الدفاع السنوية للبلاد من 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% بحلول عام 2028.

وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع تحدث في الرسالة عن أوجه القصور الملحوظة في القدرات الدفاعية للمملكة، بما في ذلك النقص في الطائرات بدون طيار والطيارين والأفراد للعمل في الغواصات النووية.

المصدر: نوفوستي