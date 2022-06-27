زاخاروفا ردا على شولتس: أحداث أوكرانيا نتيجة لسياسات الدول الغربية

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن النزاع في أوكرانيا هو نتيجة لسياسات الدول الغربية، وذلك ردا على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس.

وكتبت زاخاروفا في حسابها على "تلغرام"، يوم الاثنين، أن "الوضع في أوكرانيا نتيجة للسياسات الاستفزازية والهدامة للأنظمة الغربية".

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وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد صرح بأن العلاقات مع روسيا لا يمكن "العودة للوراء" بها بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مضيفا أنها تسببت بـ"انقسام عميق" في العلاقات الدولية.

وجاءت تصريحات شولتز في ختام اليوم الثاني من قمة زعماء دول مجموعة "السبع الكبار" في ألمانيا، التي بحث المشاركون فيها سبل دعم أوكرانيا ومواجهة روسيا.

المصدر: نوفوستي