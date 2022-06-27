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بيسكوف: روسيا تراقب عن كثب ما يحدث في قمة الـ G7

أخبار العالم

بيسكوف: روسيا تراقب عن كثب ما يحدث في قمة الـ G7
Globallookpress Chigi Palace Press Office/ Filip
اجتماع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع 27 يونيو 2022 قصر تشيغي - ألمانيا
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تراقب التصريحات التي أدلى بها قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في قمتهم المنعقدة حاليا.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لبيسكوف اليوم الاثنين، 27 يونيو. لكن بيسكوف لم يعلق على سؤال بشأن مناقشة قادة مجموعة السبع لصورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنصف عار على الحصان، سوى بكلمات: "لم أر صورة بوتين وهو يمتطي صهوة حصان".

المصدر: تاس

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