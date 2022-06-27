بيسكوف: روسيا تراقب عن كثب ما يحدث في قمة الـ G7

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تراقب التصريحات التي أدلى بها قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في قمتهم المنعقدة حاليا.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لبيسكوف اليوم الاثنين، 27 يونيو. لكن بيسكوف لم يعلق على سؤال بشأن مناقشة قادة مجموعة السبع لصورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنصف عار على الحصان، سوى بكلمات: "لم أر صورة بوتين وهو يمتطي صهوة حصان".

المصدر: تاس