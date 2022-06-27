تركيا تعلن أنها لن تكون في صف الدول التي تسعى إلى إطالة الأزمة الأوكرانية

أعلنت أنقرة اليوم الاثنين، أن تركيا لن تكون طرفا أو واحدة من الدول التي تسعى إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هناك لاعبين يعتقدون أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف روسيا.

وقال رئيس رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، في مقابلة مع صحيفة "Il Messaggero" الإيطالية، وزعتها إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين: "إن هدف تركيا تحت أي ظرف من الظروف هو المساهمة في إقامة سلام عادل. ومن ناحية أخرى، هناك لاعبون يعتقدون أنه من المفيد لهم إطالة أمد هذه الحرب لأطول فترة ممكنة. ويعتقدون أن روسيا ستضعف إذا استمرت الحرب، وهم يدعمون الأوكرانيين فقط بالقدر الذي يمكنهم من إطالة أمد الحرب".

وأكد ألتون أن "تركيا لم تكن ولن تكون أبدا واحدة منهم. يجب أن نؤمن بالسلام ونسعى لتحقيقه".

في الوقت نفسه، أشار ممثل إدارة أردوغان إلى أن تركيا "مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، أوقفت مرور السفن الحربية في البحر الأسود، وتطبيق اتفاقية مونترو".

وبحسب ألتون، فإن أنقرة "سلمت أيضا قدرا كبيرا من المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني".

كما أوضح أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا لن تكون مشروعة إلا إذا تم اتخاذ القرار بشأنها تحت رعاية الأمم المتحدة.

المصدر: تاس