"حزب الله" يقصف مستوطنات عدة في شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ و"يحرق" كريات شمونة (فيديوهات)

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، استهدافه لمستوطنات عدة شكال إسرائيل، حيث أظهرت مقاطع فيديو الرشقات الصاروخية ومحاولة اعتراضها، واندلاع حرائق إثر الصواريخ.

وقال "حزب الله" في بيانين له إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل واصابة مدنيين":

- "‏قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية اليوم الاثنين، مستعمرات ميرون وسفسوفة ‏وتسفعون بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

- "‏قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية اليوم الاثنين، مستعمرة كريات شمونة بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا وراجمة فلق".

‏ونشرت صفحات إخبارية إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر الرشقات الصاروخية ومحاولة اعتراضها، بالإضافة إلى لقطات تظهر حرائق في كريات شمونة، تحت وصف: "كريات شمونة تحترق والحكومة الإسرائيلية لا تهتم".

وفي وقت سابق من اليوم، قتل شخصان وأصيب 10 باستهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية قرب مستشفى بجنوب لبنان، فيما نشر الجيش الإسرائيلي فيديو للعملية، وأعلن "حزب الله" تنفيذ عمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.

المصدر: RT