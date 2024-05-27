قتيل و10 جرحى باستهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في جنوب لبنان (فيديو + صور)  

قتل شخص وأصيب 10 آخرون باستهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية عند مستشفى في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، فيما أعلن "حزب الله" تنفيذ 3 عمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.

واستهدفت المسيرة بصاروخ موجه، دراجة نارية في محيط مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل، مما أدى أيضا إلى تضرر قسم الطوارئ داخل المستشفى.

RT

RT

وأفاد مراسل RT بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بقذائف الفسفور أطراف بلدتي الطيبة ورب ثلاثين، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة عيترون جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" اليوم الاثنين في 3 بيانات منفصلة:

"بعد رصدٍ وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية وأثناء دخول آليات إليه، ‏استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (23:30) من ليل يوم الأحد بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة".

"استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية اليوم الاثنين مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة مرغليوت ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مؤكدة".

"شن مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية هجوما ناريا مركزا على موقع المالكية بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية استهدفت ‏حاميته وتجهيزاته وتموضعات جنوده كما ألقت المسيرات الهجومية بقذائفها على أهداف داخل ‏الموقع وأصابتها بدقة". ‏

المصدر: RT