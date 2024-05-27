"حزب الله" يعلن استهدافه مبنى للجيش الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني استهداف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستوطنة مرغليوت بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابات دقيقة.

وقال الإعلام الحربي في بيان، اليوم الاثنين: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 27-5-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة مرغليوت ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مؤكدة".‏

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT