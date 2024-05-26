"حزب الله" يبث لقطات من استهدافه مبنيين ودبابة "ميركافا" للجيش الإسرائيلي (فيديو)

عرض الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، مشاهد من عمليتين نفذهما في وقت سابق ضد الجيش الإسرائيلي.

ونشر "حزب الله" مقطعي فيديو يظهران "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مبنيين يتموضع فيهما جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة، ومشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في حرش شتولا، شمال فلسطين المحتلة".

وأبانت اللقطات لحظة إطلاق صاروخين وإصابتهما للمبنيين بشكل مباشر، ولحظة انفجار صاروخ بالدبابة.

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT