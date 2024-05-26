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إصابة مباشرة بصواريخ "حزب الله" ودمار كبير في كريات شمونة (فيديو)

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إصابة مباشرة بصواريخ
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أظهر مقطع فيديو من كاميرات مراقبة في مستوطنة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، تحقيق إصابة مباشرة لمبنى جراء صواريخ أطلقها "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد على إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في الساعات الأخيرة، تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من لبنان على مستوطنات الشمال.

وطلبت السلطات الإسرائيلية من سكان مستوطنة كريات شمونة المقيمين فيها، الدخول فورا إلى الملاجئ والمناطق المحمية.

من جهته، قال "حزب الله" اللبناني في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:00 من ‏بعد ظهر اليوم الأحد، مقر قيادة كتيبة ثكنة حبوشيت بصلية ‏صاروخية".‏

 المصدر: RT

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