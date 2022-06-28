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بايدن يهدد بضرب صناعات روسيا العسكرية "في النقاط الأكثر ألما"

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بايدن يهدد بضرب صناعات روسيا العسكرية
Legion-Media Sven Simon
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن دول مجموعة السبع ستواصل ضرب قطاع الصناعات العسكرية الروسي، مؤكدا أن المجموعة ستواصل دعم أوكرانيا.

وقال بايدن في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن "مجموعة السبع ستواصل ضرب مجمع بوتين للصناعات العسكرية في النقاط الأكثر ألما، ومنع احتياطيات البنك المركزي من دعم اقتصاده الآيل للانهيار، وحرمان بوتين من الموارد التي يحتاج إليها لخوض حربه".

وأضاف أن مجموعة السبع "ستتعهد بشكل ثابت ومشترك بدعم أوكرانيا وستشدد عقوباتنا غير المسبوقة لمحاسبة الرئيس بوتين، وهي العقوبات التي ستتراكم مع مرور الزمن لعزل روسيا لاحقا عن الاقتصاد العالمي".

المصدر: RT

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