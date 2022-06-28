بايدن يهدد بضرب صناعات روسيا العسكرية "في النقاط الأكثر ألما"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن دول مجموعة السبع ستواصل ضرب قطاع الصناعات العسكرية الروسي، مؤكدا أن المجموعة ستواصل دعم أوكرانيا.

وقال بايدن في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن "مجموعة السبع ستواصل ضرب مجمع بوتين للصناعات العسكرية في النقاط الأكثر ألما، ومنع احتياطيات البنك المركزي من دعم اقتصاده الآيل للانهيار، وحرمان بوتين من الموارد التي يحتاج إليها لخوض حربه".

The G7 will continue to hit Putin’s military-industrial complex where it hurts the most, prevent the central bank’s foreign reserves from propping up his ailing economy, and deprive Putin of the resources he needs to wage his illegitimate war. — President Biden (@POTUS) June 27, 2022

وأضاف أن مجموعة السبع "ستتعهد بشكل ثابت ومشترك بدعم أوكرانيا وستشدد عقوباتنا غير المسبوقة لمحاسبة الرئيس بوتين، وهي العقوبات التي ستتراكم مع مرور الزمن لعزل روسيا لاحقا عن الاقتصاد العالمي".

المصدر: RT