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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط بصفوفه في معركة شمال قطاع غزة

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة بيومها الـ27

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة بيومها الـ27
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دخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

يتبع..

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