لحظة بلحظة.. الحرب في غزة بيومها الـ27
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wca0
دخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.
- الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط بصفوفه في معركة شمال قطاع غزة
- الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة الأراضي اللبنانية "ردا على إطلاق صاروخ أرض-جو"
- اليونيسف تصف القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزة بالمجزرة
- موسكو تحذر من تكرار سيناريو "مبادرة ريغان" في الشرق الأوسط
- بايدن يدعو إلى هدنة مؤقتة في غزة لاستعادة المحتجزين
- 65% من الشركات في إسرائيل تخسر أكثر من 50% من إيراداتها منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"
- 20 أستراليا ضمن المجموعة الأولى من الأجانب الذين عبروا من غزة إلى مصر
- مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: الغرب يواصل نسف جهود وقف التصعيد في غزة
- "حزب الله" يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية مسلحة بصاروخ أرض - جو جنوبي لبنان
يتبع..