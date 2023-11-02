حريق هائل في "كريات شمونة" شمال إسرائيل إثر سقوط صاروخ من جنوب لبنان (فيديو)

إطلاق رشقة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل بمستوطنة "كريات شمونة"، واندلاع حريق كبير في مبنى داخل المستوطنة.

وأظهرالفيديو حريقا كبيرا داخل مستوطنة كريات شمونة إثر سقوط أحد الصواريخ التي أطلقت من جنوبي لبنان على الحدود الشمالية من إسرائيل.

كما شهدت منطقة زيفيريا حريقا هائلا.

وتبنت كتائب القسام في لبنان عملية قصف مستوطنة كريات شمونة ومحيطها شمال إسرائيل.

وذكرت كتائب القسام في لبنان: "كتائب القسام تقصف مغتصبة كريات شمونة ومحيطها شمال فلسطين المحتلة بنحو 12 صاروخا ردا على مجازر الاحتلال بحق أهلنا في غزة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ومع دخول الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع ضحايا القصف المتواصل إلى 9061 قتيلا و32000 مصاب.

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المصدر: RT