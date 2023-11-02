مراسلتنا: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك يشهدها شمال قطاع غزة (صورة)

أفادت مراسلتنا بمقتل جنديين إسرائيليين في المعارك شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحدهما قضى متأثرا بجراح خطيرة كان قد أصيب بها.

هذا وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسمي العسكريين القتيلين بعد أن تم إخطار عائلاتهما.

وكان القتيل الأول الرقيب يائير نيفوسي، عمره 20 عاما، وهو من عناصر الكتيبة 101 التابعة للواء المظليين، وأشار الجيش إلى وفاته متأثرا بجراحه بعد إصابته في معركة شمال قطاع غزة الليلة الماضية.

מצורפת הודעת דובר צה"ל בנושא שמותיהם של שני חללי צה״ל אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם: https://t.co/1TdyjW9tcF



מצורף קישור לאתר צה"ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים: https://t.co/gBSQOIk0Wv >> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 2, 2023

والثاني كان الرائد (احتياط) الحنان أرييل كلاين 29 سنة من عيناف، وهو قائد صف في كتيبة الاحتياط 9221، لواء افرايم، وقُتل جراء إطلاق نار قرب مستوطنة عيناف في منطقة لواء مناشيه.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، بأن قواته انتقلت إلى مرحلة تالية هامة حيث يخوض الجيش حاليا عملية برية في شمال قطاع غزة.

وأضاف في تصريح صحفي أنهم "في خضم حرب مستعرة".

وكانت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" قد ذكرت اليوم أيضا أنها أوقعت قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم قرب فندق المشتل شمالي غربي غزة.

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ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT