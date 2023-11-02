 
مباشر
عاجل
"حزب الله" يعلن استهداف 19 موقعا إسرائيليا دفعة واحدة

مراسلتنا: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك يشهدها شمال قطاع غزة (صورة)

أخبار العالم

مراسلتنا: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك يشهدها شمال قطاع غزة (صورة)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wcg8

أفادت مراسلتنا بمقتل جنديين إسرائيليين في المعارك شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحدهما قضى متأثرا بجراح خطيرة كان قد أصيب بها.

هذا وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسمي العسكريين القتيلين بعد أن تم إخطار عائلاتهما.

مراسلتنا: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك يشهدها شمال قطاع غزة (صورة)

وكان القتيل الأول الرقيب يائير نيفوسي، عمره 20 عاما، وهو من عناصر الكتيبة 101 التابعة للواء المظليين، وأشار الجيش إلى وفاته متأثرا بجراحه بعد إصابته في معركة شمال قطاع غزة الليلة الماضية.

والثاني كان الرائد (احتياط) الحنان أرييل كلاين 29 سنة من عيناف، وهو قائد صف في كتيبة الاحتياط 9221، لواء افرايم، وقُتل جراء إطلاق نار قرب مستوطنة عيناف في منطقة لواء مناشيه.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، بأن قواته انتقلت إلى مرحلة تالية هامة حيث يخوض الجيش حاليا عملية برية في شمال قطاع غزة.

وأضاف في تصريح صحفي أنهم "في خضم حرب مستعرة".

وكانت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" قد ذكرت اليوم أيضا أنها أوقعت قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم قرب فندق المشتل شمالي غربي غزة.

إقرأ المزيد
تواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة
تواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خروج 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم (فيديو)