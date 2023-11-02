وسائل إعلام عبرية: إصابات في كريات شمونة عقب استهدافها برشقة صاروخية أطلقتها "كتائب القسام" في لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الخميس بوقوع إصابات في كريات شمونة الحدودية مع لبنان عقب استهدافها برشقة صاروخية أطلقتها "كتائب القسام" في لبنان.

وقال الناطق بلسان نجمة داود الحمراء إن المسعفين في كريات شمونة قدموا العلاج وحولوا مصابين اثنين إلى مستشفى زيف وهما رجل (25 عاما) حالته متوسطة أصيب بشظية في البطن، وجرح في البطن، رجل (40 سنة) حالته متوسطة.

وتبنت "كتائب القسام" في لبنان عملية قصف مستوطنة كريات شمونة ومحيطها شمال إسرائيل بـ12 صاروخا ردا على قصف القوات الاسرائيلية لغزة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

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ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT