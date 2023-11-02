مراسلة RT: صافرات الإنذار تدوي في صفد بالجليل الأعلى (فيديو)

قالت مراسلة RT مساء يوم الخميس إن صافرات الإنذار دوت في صفد بالجليل الأعلى بالمنطقة الشمالية على الحدود مع لبنان.

وذكر المتحدث باسم بلدية صفد تامير إنجل، أنه وعقب وقوع الحادث أمني طلب من سكان المنطقة دخول الأماكن المحمية حتى إشعار آخر.

وأشار تامير إنجل إلى أنه تم إجراء اعتراضات، مبينا أنه لم تكن هناك إصابات معروفة.

من جهته، قال مراسل RT في لبنان إن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات الجوية استهدفت بلدات اللبونة الناقورة وأطراف طيرحرفا شيحين وعيترون جنوبي لبنان.

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وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT