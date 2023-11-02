حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة كتيبة إسرائيلية ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا

قالت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء يوم الخميس إنها "استهدفت بعد ظهر اليوم مقر قيادة كتيبة إسرائيلية ‏في ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".

وأضافت في البيان أن عملية الاستهداف تمت بواسطة مسيرتين انقضاضيتين هجوميتين مليئتين بكمية ‏كبيرة من المتفجرات، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله استخدام المسيرات.

وأكد حزب الله أن الأهداف أصيبت بدقة عالية داخل ثكنة زبدين. ‏

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

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ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيل من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح فلسطيني.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجوا عن الخدمة بسبب القصف.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT